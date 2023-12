Le patron de Ferrari Elkann : Annonce concernant Leclerc et Sainz

En 2023, Ferrari a dû se contenter de la troisième place au championnat du monde des constructeurs. C'est trop peu pour les objectifs ambitieux de l'écurie, dont la dernière célébration d'un titre pilote remonte à 2007. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé la saison aux cinquième et septième places.

Les deux contrats expirent après la saison prochaine et, comme l'a expliqué le président de Ferrari John Elkann lors d'une réunion d'investisseurs, les Rouges veulent continuer avec le duo.

"Sainz et Leclerc ? Ils resteront de toute façon. De notre côté, nous sommes absolument prêts à continuer avec eux", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Italpress.

"La saison a été décevante, car nous avons terminé troisièmes du championnat", a reconnu Elkann. "Mais dans le dernier quart du championnat, nous nous sommes sérieusement battus pour la deuxième place, nous avons aussi rivalisé avec Red Bull, et nous avons décroché de nombreuses pôles".

"En revanche, au championnat du monde des pilotes, nous n'avons pas été compétitifs en raison de quelques accidents trop nombreux et de malchances. Maintenant, nous devons repartir à zéro et travailler encore plus dur dans les années à venir, en espérant que nous pourrons transformer ces pole positions en victoires et nous battre pour le titre", a-t-il ajouté.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12