Il capo della Ferrari Elkann: Annuncio su Leclerc e Sainz

La Ferrari ha avuto ancora una volta una stagione deludente, chiudendo al terzo posto. Per quanto riguarda i piloti, il presidente John Elkann ha rilasciato una dichiarazione sul futuro.

La Ferrari si è dovuta accontentare del terzo posto nel Campionato del Mondo Costruttori nel 2023. Troppo poco per gli ambiziosi obiettivi della scuderia, che l'ultima volta ha festeggiato un titolo piloti nel 2007. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso la stagione rispettivamente al quinto e al settimo posto.

Entrambi i contratti scadono dopo la prossima stagione e, come ha spiegato il presidente della Ferrari John Elkann a un evento per gli investitori, le Rosse vogliono continuare con il duo.

"Sainz e Leclerc? Resteranno sicuramente. Da parte nostra, siamo assolutamente pronti a continuare con loro", ha dichiarato all'agenzia di stampa Italpress.

"La stagione è stata deludente perché siamo arrivati terzi in campionato", ha ammesso Elkann. "Ma nell'ultimo quarto del campionato abbiamo lottato seriamente per il secondo posto, gareggiando anche con la Red Bull, e abbiamo ottenuto molte pole".

"Nel campionato piloti, invece, non siamo stati competitivi a causa di troppi incidenti e della sfortuna. Ora dobbiamo ripartire e lavorare ancora più duramente nei prossimi anni, nella speranza di poter trasformare queste pole position in vittorie e lottare per il titolo", ha aggiunto.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12