Elkann, chefe da Ferrari: Anúncio sobre Leclerc e Sainz

A Ferrari teve mais uma vez uma época dececionante, terminando em terceiro lugar no final. No que diz respeito aos pilotos, o Presidente John Elkann fez uma declaração sobre o futuro.

A Ferrari teve de se contentar com o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores em 2023. Muito pouco para os ambiciosos objectivos da equipa de corridas, que celebrou pela última vez um título de pilotos em 2007. Charles Leclerc e Carlos Sainz terminaram a época em quinto e sétimo lugar, respetivamente.

Ambos os contratos expiram após a próxima temporada e, como o presidente da Ferrari, John Elkann, explicou em um evento para investidores, os Reds querem continuar com a dupla.

"Sainz e Leclerc? Eles definitivamente ficarão. Do nosso lado, estamos absolutamente prontos para continuar com eles", disse Elkann à agência de notícias Italpress.

"A época foi dececionante porque terminámos em terceiro lugar no campeonato", admitiu Elkann. "Mas no último trimestre do campeonato, lutámos seriamente pelo segundo lugar e também competimos com a Red Bull, e marcámos muitas poles".

"No campeonato de pilotos, por outro lado, não fomos competitivos devido a demasiados acidentes e azares. Agora temos de começar de novo e trabalhar ainda mais nos próximos anos, na esperança de podermos transformar estas pole positions em vitórias e lutar pelo título", afirmou.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12