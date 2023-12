Glock : Voilà pourquoi Franz Tost va manquer à la Formule 1

Lors de la dernière course de la saison 2023 de Formule 1, Franz Tost a prouvé une fois de plus pourquoi il manquera à la catégorie reine. L'Autrichien s'est montré "furieux" après la huitième place de Yuki Tsunoda.

L'écurie n'a ainsi pas réussi à déloger Williams de la septième place du classement des constructeurs. "Parce que nous avons été trop stupides pour choisir une bonne stratégie et parce que j'ai eu des dizaines de discussions sur le mur des stands en disant : faites entrer Yuki, nous sommes trop lents", a déclaré Tost à Sky.

Les ingénieurs auraient expliqué que cela s'arrangerait. "C'est de l'arithmétique pure. J'ai compris tout de suite que cela n'allait probablement pas se faire", a déclaré Tost.

Une ligne de conduite claire. Comme toujours chez Tost. "En ce qui concerne Franz Tost, nous l'avons vu lors de son dernier week-end comme il l'a toujours été : très droit et sans émotion en ce qui concerne son départ. Même si, juste avant la course, on a peut-être pu voir que cela le touchait et le préoccupait. Mais il a bien sûr tout à fait raison de dire qu'AlphaTauri aurait pu obtenir un meilleur résultat s'ils avaient été plus intelligents sur le plan stratégique avec Yuki Tsunoda. Cela n'aurait pas dû arriver", a écrit Timo Glock, expert Sky, dans sa chronique.

Glock regrettera Tost. "Cette droiture de Tost va manquer à la Formule 1".

Mais pas seulement à la Formule 1, "mais aussi à Red Bull", selon Glock : "La manière dont il a travaillé avec les juniors. Il a formé de nombreux jeunes pilotes, de très bons pilotes sont passés entre ses mains - entre autres Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Verstappen. C'est donc une perte pour Red Bull, pour la Formule 1 et pour nous aussi".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12