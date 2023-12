Glock: ecco perché la Formula 1 sentirà la mancanza di Franz Tost

Franz Tost ha dimostrato ancora una volta, nell'ultima gara della stagione 2023 di Formula 1, perché mancherà dalla classe regina. L'austriaco era "furioso" dopo l'ottavo posto di Yuki Tsunoda.

Di conseguenza, la scuderia non è riuscita a scalzare la Williams dal settimo posto nel campionato costruttori. "Perché siamo stati troppo stupidi per scegliere la strategia giusta e perché ho avuto innumerevoli discussioni sul muretto dei box perché ho detto: fate entrare Yuki, siamo troppo lenti", ha detto Tost a Sky.

Gli ingegneri avevano spiegato che sarebbe andata bene. "È pura aritmetica. Ho capito subito che probabilmente non avrebbe funzionato", ha detto Tost.

Un vantaggio evidente. Come sempre con Tost. "Per quanto riguarda Franz Tost, anche nel suo ultimo fine settimana lo abbiamo vissuto come è sempre stato: molto diretto e senza emozioni quando si trattava di dare l'addio. Anche se forse prima della gara si poteva vedere che era commosso e preoccupato. Ma naturalmente ha assolutamente ragione quando dice che AlphaTauri avrebbe potuto ottenere un risultato migliore se fosse stata più intelligente dal punto di vista strategico con Yuki Tsunoda. Non doveva succedere", ha scritto l'esperto di Sky Timo Glock nella sua rubrica.

A Glock mancherà Tost. "Alla Formula 1 mancherà la schiettezza di Tost".

Ma non solo la Formula 1, "ma anche la Red Bull", ha detto Glock: "Il modo in cui lavorava con i giovani. Ha formato molti giovani piloti, molti ottimi piloti sono passati per le sue mani, tra cui Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Verstappen. Quindi è una perdita per la Red Bull, per la Formula 1 e anche per noi".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12