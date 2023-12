Glock: É por isto que a Fórmula 1 vai sentir a falta de Franz Tost

Franz Tost provou mais uma vez, na última corrida da temporada 2023 da Fórmula 1, porque é que não vai estar presente na categoria rainha. O austríaco ficou "furioso" depois de Yuki Tsunoda ter terminado em oitavo.

Como resultado, a equipa de corrida não conseguiu tirar a Williams do sétimo lugar no campeonato de construtores. "Porque fomos demasiado estúpidos para escolher a estratégia certa e porque tive inúmeras discussões na parede das boxes porque disse, tragam o Yuki, somos demasiado lentos", disse Tost na Sky.

Os engenheiros explicaram que tudo se resolveria. "É pura aritmética. Na verdade, percebi logo que provavelmente não iria funcionar", disse Tost.

Uma vantagem clara. Como sempre com Tost. "No que diz respeito a Franz Tost, também o experimentámos no seu último fim de semana como ele sempre foi: muito direto e sem emoções quando se tratou da sua despedida. Mesmo que, pouco antes da corrida, se pudesse ver que ele estava emocionado e preocupado. Mas é claro que ele tem toda a razão quando diz que a AlphaTauri poderia ter conseguido um resultado melhor se tivesse sido mais inteligente estrategicamente com Yuki Tsunoda. Isso não tinha de acontecer", escreveu Timo Glock, especialista da Sky, na sua coluna.

Glock vai sentir a falta de Tost. "A Fórmula 1 vai sentir falta da frontalidade de Tost".

Mas não apenas a Fórmula 1, "mas também a Red Bull", disse Glock: "A forma como ele trabalhava com os juniores. Ele treinou muitos jovens pilotos, muitos pilotos muito bons passaram pelas suas mãos - incluindo Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Verstappen. Por isso, é uma perda para a Red Bull, para a Fórmula 1 e para nós também".

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12