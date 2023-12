Hamilton : quand il pensait à la retraite

La finale de la saison 2021 préoccupe toujours Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes, et Lewis Hamilton, deux ans après. Les deux hommes ont gardé des cicatrices et le grand objectif, le huitième titre de champion du monde, est toujours présent dans leur esprit. Hamilton a récemment prolongé son contrat de deux ans.

Comme il l'avoue aujourd'hui, il avait alors pensé à se retirer après la finale controversée. Il y a "certainement" pensé, a-t-il déclaré, révélant : "Pendant cette période [après Abu Dhabi], tant de choses me sont passées par la tête".

Toutefois, il a également souligné : "L'une des pires choses que l'on puisse faire est de prendre des décisions sur la base de ses émotions. Et quand on est émotif, on ne prend généralement pas les meilleures décisions dans le feu de l'action".

En raison de la situation émotionnelle, il a déclaré avoir pris son temps. "C'était une période vraiment difficile et j'avais besoin d'attendre que les choses se calment pour pouvoir penser clairement et ensuite prendre les bonnes décisions", a déclaré Hamilton.

Il était avec sa nièce et son neveu "dans un endroit magnifique, à Hawaï, avec ma famille", a-t-il révélé. C'est là qu'il a fait le point avec lui-même et qu'il est finalement arrivé à un point "où je me sentais vraiment satisfait et où je voulais juste me relever et continuer".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12