Hamilton: Quando ha pensato di ritirarsi

Abu Dhabi 2021 ha lasciato segni su Lewis Hamilton. Soprattutto, però, in quel momento stava pensando di ritirarsi, come ha rivelato ora.

Il finale della stagione 2021 è ancora nella mente del boss della Mercedes Toto Wolff e di Lewis Hamilton a due anni di distanza. Entrambi hanno ancora le cicatrici nella mente e il grande obiettivo di vincere il loro ottavo titolo di campione del mondo. Hamilton ha recentemente prolungato il suo contratto di altri due anni.

Tuttavia, come ha ammesso ora, ha pensato di ritirarsi dopo il controverso finale. Ci ha "sicuramente" pensato, ha detto, rivelando: "Tante cose mi sono passate per la testa in quel periodo [dopo Abu Dhabi]".

Tuttavia, ha anche sottolineato: "Una delle cose peggiori che si possano fare è prendere decisioni basate sulle emozioni. E quando si è emotivi, di solito non si prendono le decisioni migliori nella foga del momento".

A causa della situazione emotiva, si è preso del tempo. "È stato un momento molto difficile e ho dovuto aspettare che le cose si calmassero per poter pensare chiaramente e prendere le decisioni giuste", ha detto Hamilton.

Era con i suoi nipoti "in un posto bellissimo, alle Hawaii con la mia famiglia", ha rivelato. Lì, ha detto, ha elaborato tutto con se stesso e alla fine è arrivato a un punto "in cui mi sono sentito davvero soddisfatto e volevo solo rialzarmi e andare avanti".

