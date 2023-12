Hamilton: Quando pensou em reformar-se

O final da temporada de 2021 ainda está na mente do chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e de Lewis Hamilton, dois anos depois. Há cicatrizes em ambos, e ambos ainda têm em vista o grande objetivo de ganhar o seu oitavo título de campeão mundial. Hamilton prolongou recentemente o seu contrato por mais dois anos.

No entanto, como admitiu agora, pensou em retirar-se após a polémica final. Ele tinha "definitivamente" pensado nisso, disse ele, revelando: "Tanta coisa estava passando pela minha cabeça durante esse tempo [depois de Abu Dhabi]".

No entanto, ele também enfatizou: "Uma das piores coisas que se pode fazer é tomar decisões baseadas em emoções. E quando se está emocionado, normalmente não se tomam as melhores decisões no calor do momento."

Devido à situação emocional, o jogador levou o seu tempo. "Foi uma altura muito difícil e tive de esperar que as coisas se acalmassem para poder pensar com clareza e tomar as decisões certas", disse Hamilton.

Estava com a sobrinha e o sobrinho "num sítio lindo, no Havai, com a minha família", revelou. Lá, disse ele, resolveu tudo consigo mesmo e finalmente chegou a um ponto "em que me senti realmente satisfeito e só queria levantar-me e continuar".

