Williams: Anche la seconda cabina di pilotaggio è stata sistemata.

La Williams è l'ultima scuderia a muoversi e ora ha assegnato anche il secondo abitacolo per il 2024: Logan Sargeant ha prolungato il suo contratto con la tradizionale scuderia. La Williams ha dato l'annuncio venerdì.

Sargeant ha completato la sua prima stagione in Formula 1 nel 2023 e ha dovuto affrontare gravi problemi. Da un lato, non ha avuto alcuna possibilità contro il suo esperto compagno di squadra Alex Albon.

Sargeant ha perso tutti i duelli di qualificazione con Albon, finendo davanti ad Albon solo tre volte in 22 gare e sei sprint. Alla fine, Sargeant ha ottenuto un solo punto. Il 22enne è stato anche vittima di numerose cadute, a volte molto costose.

Tuttavia, nelle ultime settimane l'americano ha mostrato una tendenza alla crescita. Il boss del team James Vowles ha sempre difeso il suo pilota, a lungo criticato, e ha voluto prendersi del tempo dopo la fine della stagione per esaminare i dati dell'intera stagione. Tuttavia, Sargeant non ha dovuto aspettare a lungo.

"Logan ha dimostrato un'immensa abilità sotto la pressione del palcoscenico mondiale, quindi è perfetto per noi", ha detto Vowles: "Abbiamo grande fiducia nelle sue capacità e crediamo che insieme potremo ottenere un successo ancora maggiore nella prossima stagione".

"È stato un viaggio incredibile con questa squadra finora e sono grato di aver avuto l'opportunità di crescere come pilota in questo grande ambiente", ha detto Sargeant: "Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro e non vedo l'ora di contribuire al successo della squadra il prossimo anno".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12