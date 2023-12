Daniel Ricciardo : heureux grâce aux rumeurs de Pérez

Sergio Pérez sera-t-il remplacé par Daniel Ricciardo chez Red Bull Racing ? Ces rumeurs ont été fréquentes ces derniers mois, et elles ont fait plaisir à Ricciardo pour une raison bien précise.

Que Daniel Ricciardo puisse remplacer Sergio Pérez chez Red Bull Racing en 2024 - la rumeur accompagne la Formule 1 depuis des mois. L'Australien a remplacé Nyck de Vries chez AlphaTauri et a réalisé de bonnes performances après son absence pour cause de blessure.

Mais surtout, Pérez était en partie hors du coup. Il n'avait aucune chance contre le champion du monde et le dominateur, ce qui était prévisible. Le Mexicain a toutefois été littéralement démoli par Verstappen.

Ce qui a soulevé la question de savoir s'il ne serait pas préférable de remplacer Pérez. Mais le directeur de l'équipe Christian Horner et le conseiller en sport automobile Helmut Marko se sont toujours placés devant le Mexicain, qui a encore un contrat jusqu'à fin 2024. Ricciardo a été confirmé chez AlphaTauri pour 2024.

Ricciardo se réjouit de ces rumeurs, car elles sont aussi une récompense pour les mois passés. "Il y a encore douze mois, beaucoup de rumeurs à mon sujet étaient habituellement négatives. Le fait que l'on m'associe à nouveau à un retour chez Red Bull - il y a douze ou dix-huit mois, j'aurais pensé que c'était impensable", a déclaré Ricciardo.

"Même si ce n'est qu'une rumeur : Je ne pense pas que cette rumeur aurait existé il y a douze mois. Cela me fait sourire et montre que si vous continuez en ligne droite à travers tous ces hauts et ces bas, des choses folles peuvent arriver", a déclaré Ricciardo.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12