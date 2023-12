Schumacher en el WEC: No hay billete de vuelta en la F1

Mick Schumacher no puede estar satisfecho con su año desde el punto de vista deportivo. Aunque pudo aportar su contribución como sustituto en Mercedes realizando un importante trabajo de simulador, el hijo del campeón récord Michael Schumacher quiere, naturalmente, correr.

Ahora ha hecho saber en X que no siempre disfrutó en 2023. "En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho que este año sea lo mejor posible, pero también por asegurarse de que nunca doy nada por sentado", escribió allí.

Ciertamente ha sido una "dura temporada sin carreras", "pero volveremos pronto", prosiguió Schumacher. "Tengo muchas ganas de volver a correr el año que viene, así que ¡salud! Prepárate y rock'n'roll 2024...".

Aunque Schumacher seguirá siendo piloto reserva de Mercedes en 2024, también correrá con Alpine en el WEC.

No faltaron los ánimos de su compañero Sebastian Vettel, a quien Schumacher había pedido consejo previamente. "Creo que es genial para él que las cosas continúen y que vuelva a subirse a un coche de carreras y a correr de nuevo. Creo que eso es muy, muy importante y central a su edad. Al mismo tiempo, todavía tiene la oportunidad de permanecer en la Fórmula 1, seguir en ella y continuar aprendiendo allí", dijo Vettel a sport.de y RTL/ntv: "Le deseo todo lo mejor para el futuro y que tenga otra oportunidad en la Fórmula 1". Sin embargo, Vettel dijo que era "todavía un poco pronto" para nada juntos.

El ex piloto de Fórmula 1 Christian Danner no cree que el WEC ofrezca automáticamente esta oportunidad. "Pilotar en el Campeonato del Mundo de Resistencia no es cien por cien un billete de vuelta a la Fórmula 1, de ninguna manera. Es otra liga del automovilismo", declaró Danner a sport.de.

Más bien, Schumacher debe esperar que surja una oportunidad en la Fórmula 1, por ejemplo "si Hamilton o Russell abandonan y él tiene que hacerlo o se le permite hacerlo. Entonces será una oportunidad para una recomendación en la Fórmula 1". En cambio, en el coche de Alpine para el WEC, Schumacher podría "pilotar tan bien como quiera, de facto no tiene nada que ver con la Fórmula 1".

GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12