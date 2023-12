Schumacher en WEC : pas de billet retour en F1

Mick Schumacher ne peut pas être satisfait de son année d'un point de vue sportif. Certes, il a pu apporter sa contribution en tant que remplaçant chez Mercedes en effectuant d'importants travaux sur simulateur, mais le fils du champion record Michael Schumacher veut bien sûr participer à des courses.

Il a laissé entendre sur X que 2023 ne lui avait pas toujours plu. "Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cette année aussi bonne que possible, mais aussi ceux qui ont fait en sorte que je ne prenne jamais rien pour acquis", y a-t-il écrit.

La saison a certainement été "dure sans course", "mais nous allons bientôt repartir", a poursuivi Schumacher. "Je suis très impatient de reprendre la course l'année prochaine, alors à la vôtre ! Préparez-vous et Rock'n'Roll 2024 ..."

Schumacher sera certes toujours pilote de réserve Mercedes en 2024, mais il participera également au WEC avec Alpine.

Son ami Sebastian Vettel, à qui Schumacher avait auparavant demandé conseil, l'a encouragé. "Je pense que c'est super pour lui que les choses continuent et qu'il soit à nouveau dans une voiture de course et qu'il fasse des courses. Je pense qu'à son âge, c'est très, très important et central. En même temps, il a la possibilité de rester en Formule 1, de s'accrocher et de continuer à apprendre", a déclaré Vettel à sport.de et RTL/ntv : "Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir et qu'il ait encore une fois la chance de courir en Formule 1". Il est toutefois "encore un peu tôt" pour parler de quelque chose de commun, a ajouté Vettel.

L'ancien pilote de Formule 1 Christian Danner ne pense pas que le WEC offre automatiquement cette possibilité. "Courir en championnat du monde d'endurance n'est pas un ticket de retour vers la Formule 1 à cent pour cent - en aucun cas. C'est une autre ligue du sport automobile", a déclaré Danner à sport.de.

Schumacher doit plutôt espérer qu'une possibilité s'offre à lui en Formule 1, par exemple "si Hamilton ou Russell devaient être absents et qu'il devait ou pouvait les remplacer. C'est alors une chance pour une recommandation en Formule 1". Dans la voiture WEC d'Alpine, Schumacher peut en revanche "piloter aussi bien qu'il le souhaite, cela n'a de facto rien à voir avec la Formule 1".

