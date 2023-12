Schumacher nel WEC: nessun biglietto di ritorno in F1

Mick Schumacher non può dirsi soddisfatto del suo anno dal punto di vista sportivo. Anche se ha potuto dare il suo contributo come sostituto alla Mercedes svolgendo un importante lavoro al simulatore, il figlio del campione da record Michael Schumacher vuole naturalmente correre.

A X ha fatto sapere che il 2023 non gli è sempre piaciuto. "Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso quest'anno il migliore possibile, ma anche per avermi fatto capire che non do mai nulla per scontato", ha scritto.

È stata certamente una "stagione difficile senza gare", "ma torneremo presto", ha continuato Schumacher. "Non vedo l'ora di tornare a correre l'anno prossimo, quindi alla salute! Preparatevi a fare rock'n'roll nel 2024...".

Anche se Schumacher sarà ancora un pilota di riserva della Mercedes nel 2024, correrà anche con Alpine nel WEC.

Il suo compagno Sebastian Vettel, al quale Schumacher aveva già chiesto consiglio, lo ha incoraggiato. "Penso che sia fantastico per lui che le cose stiano continuando e che sia tornato a correre su un'auto da corsa. Penso che sia molto, molto importante e centrale alla sua età. Allo stesso tempo, ha ancora l'opportunità di rimanere in Formula 1, di continuare a farlo e di continuare a imparare", ha dichiarato Vettel a sport.de e RTL/ntv: "Gli auguro tutto il meglio per il futuro e che abbia un'altra opportunità in Formula 1". Tuttavia, Vettel ha detto che è "ancora un po' troppo presto" per una collaborazione.

L'ex pilota di Formula 1 Christian Danner non crede che il WEC offra automaticamente questa opportunità. "Guidare nel Campionato Mondiale Endurance non è al cento per cento un biglietto di ritorno per la Formula 1, assolutamente. Si tratta di un'altra categoria di sport motoristici", ha dichiarato Danner a sport.de.

Piuttosto, Schumacher deve sperare che si presenti un'opportunità in Formula 1, ad esempio "se Hamilton o Russell dovessero ritirarsi e lui dovesse o potesse subentrare. In quel caso ci sarebbe una possibilità di raccomandazione per la Formula 1". Nella vettura Alpine del WEC, invece, Schumacher può "guidare bene quanto vuole, di fatto non ha nulla a che fare con la Formula 1".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12