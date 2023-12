Schumacher no WEC: não há bilhete de regresso à F1

Muitos especialistas acreditam que é correto e importante que Mick Schumacher volte a correr em 2024. Christian Danner, por exemplo, duvida que o WEC possa abrir novamente as portas à Fórmula 1.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Mick Schumacher não pode estar satisfeito com o seu ano do ponto de vista desportivo. Embora tenha podido dar o seu contributo como substituto na Mercedes, realizando um importante trabalho de simulador, o filho do campeão recordista Michael Schumacher quer naturalmente correr.

Ele agora deixou claro no X que nem sempre gostou de 2023. "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os que tornaram este ano tão bom quanto possível, mas também por terem a certeza de que nunca tomo nada como garantido", escreveu.

Foi certamente uma "época difícil sem corridas", "mas voltaremos em breve", continuou Schumacher. "Estou realmente ansioso por voltar a correr no próximo ano, por isso, saúde! Preparem-se para o Rock'n'Roll 2024..."

Embora Schumacher continue a ser piloto de reserva da Mercedes em 2024, também vai correr com a Alpine no WEC.

O seu companheiro Sebastian Vettel, a quem Schumacher já tinha pedido conselhos, encorajou-o. "Acho que é ótimo para ele que as coisas continuem e que esteja de volta a um carro de corrida e a correr novamente. Penso que isso é muito, muito importante e fulcral na idade dele. Ao mesmo tempo, ele ainda tem a oportunidade de permanecer na Fórmula 1, de continuar e de continuar a aprender", disse Vettel ao sport.de e à RTL/ntv: "Desejo-lhe tudo de bom para o futuro e que ele tenha outra oportunidade na Fórmula 1". No entanto, Vettel disse que "ainda é um pouco cedo demais" para qualquer coisa juntos.

O antigo piloto de Fórmula 1 Christian Danner não acredita que o WEC ofereça automaticamente essa oportunidade. "Conduzir no Campeonato do Mundo de Resistência não é, de forma alguma, um bilhete de regresso à Fórmula 1. É uma liga diferente de desporto automóvel", disse Danner ao sport.de.

Em vez disso, Schumacher tem de esperar que surja uma oportunidade na Fórmula 1, por exemplo, "se Hamilton ou Russell desistirem e ele tiver de entrar ou for autorizado a entrar. Então, essa é uma oportunidade para uma recomendação na Fórmula 1". No carro WEC da Alpine, por outro lado, Schumacher pode "conduzir tão bem quanto quiser, não tem de facto nada a ver com a Fórmula 1".

