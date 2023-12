Franz Tost despiadado: Cuando los ingenieros fueron expulsados

Franz Tost no se anduvo con rodeos. Fue el segundo fin de semana de carreras en Arabia Saudí cuando dejó claro que ya no confiaba en sus ingenieros. Porque el AlphaTauri era de todo menos competitivo.

Y Tost no es alguien que glosa las cosas verbalmente, sino que habla claro. Y "los ingenieros a los que me refería lo entendieron", dijo en el podcast "Beyond the Grid".

Y allí también reveló lo que ocurrió después de sus declaraciones. Tost, que completó su última temporada como director de equipo en AlpaTauri, siguió sus palabras con hechos.

"Nuestro coche no era competitivo el año pasado. Dije que teníamos que hacer algo, porque no puedo aceptar que estemos en la cola, quiero estar al menos en la parte delantera del mediocampo."

La respuesta de los técnicos, según Tost: "'Sí, sí. Estamos trabajando muy duro y tenemos soluciones. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer".

Entonces les visitó en el departamento aerodinámico y les hizo presentarle cifras. "Y me dijeron: 'El coche será fantástico. Muy buen rendimiento, muy buenas cifras en el CFT y en el túnel de viento y bla bla bla".

Después se fue a Bahréin a probar y Tost no tuvo que esperar a la carrera. "Después del test supe que no estábamos en ninguna parte. Entonces me enfadé y les dije: '¿Qué está pasando?' 'Oh, ya sabes, viene una actualización'. Dije, 'No me importa una actualización. Este coche tiene que funcionar bien".

Luego llegó la citada rueda de prensa y Tost dijo que ya no se fiaba de ellos. "Si ya no confío en la gente, entonces están fuera. Ese fue el caso. Los cambiamos y trajimos gente nueva, así que espero que ahora tengamos un buen equipo en el departamento aerodinámico. Tengo que decir que todas las mejoras que han hecho hasta ahora este año han sido aceptables".

GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12