Franz Tost sans pitié : Quand les ingénieurs ont été mis à la porte

Franz Tost n'a pas mâché ses mots. C'est lors du deuxième week-end de course en Arabie saoudite qu'il a clairement fait savoir qu'il ne faisait plus confiance à ses ingénieurs. Car l'AlphaTauri était tout, sauf compétitive.

Et Tost n'est pas quelqu'un qui enjolive les choses verbalement, mais qui les dit clairement. Et "les ingénieurs auxquels je faisais référence ont compris", a-t-il déclaré dans le podcast "Beyond the Grid".

Et c'est là qu'il a également révélé la suite des événements après ses déclarations. Tost, qui effectuait sa dernière saison en tant que chef d'équipe chez AlpaTauri, a joint le geste à la parole.

"Notre voiture n'était pas compétitive l'année dernière. C'est là que j'ai dit que nous devions faire quelque chose, car je ne peux pas accepter que nous traînions en queue de peloton, je veux au moins être dans la partie avant du milieu de peloton".

La réponse des ingénieurs selon Tost : "'Oui, oui. Nous travaillons très dur et nous avons des solutions. Nous savons exactement ce que nous devons faire".

Il leur aurait ensuite rendu visite dans le département aéro et se serait fait présenter des chiffres. "Et ils ont dit : 'La voiture va être fantastique. Vraiment de bonnes performances, de très bonnes valeurs dans le CFT et dans la soufflerie et bla bla bla'".

Ensuite, les essais se sont déroulés à Bahreïn et Tost n'a pas eu besoin d'attendre la course. "Je savais déjà après les essais que nous n'étions nulle part. Puis je me suis énervé et je leur ai dit : 'Qu'est-ce qui ne va pas?' 'Oh, vous savez, une mise à niveau arrive'. J'ai répondu : 'Une mise à niveau, ça m'est égal. Cette voiture doit bien fonctionner".

Puis est arrivée la conférence de presse en question et Tost a dit qu'il ne leur faisait plus confiance. "Si je n'ai plus confiance dans les gens, ils sont éliminés. C'est ce qui s'est passé. Nous les avons remplacés et avons fait venir quelques nouvelles personnes, de sorte que nous avons maintenant, je l'espère, une bonne équipe dans le département aéro. Je dois dire que toutes les améliorations qu'ils ont apportées cette année ont été acceptables jusqu'à présent".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12