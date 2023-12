Franz Tost senza pietà: Quando gli ingegneri furono cacciati

Franz Tost non ha usato mezzi termini. Era il secondo weekend di gara in Arabia Saudita quando ha chiarito che non si fidava più dei suoi ingegneri. Perché l'AlphaTauri era tutto fuorché competitiva.

E Tost non è uno che sorvola sulle cose a voce, ma parla chiaro. E "gli ingegneri a cui mi riferivo hanno capito", ha detto nel podcast "Beyond the Grid".

E ha anche rivelato cosa è successo dopo le sue dichiarazioni. Tost, che ha concluso la sua ultima stagione come team principal di AlpaTauri, ha fatto seguire alle parole i fatti.

"L'anno scorso la nostra vettura non era competitiva. Ho detto che dovevamo fare qualcosa, perché non posso accettare di essere in fondo al campo, voglio almeno essere in testa al centrocampo".

La risposta dei tecnici, secondo Tost: "Sì, sì. Stiamo lavorando molto duramente e abbiamo delle soluzioni. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare".

Poi è andato a trovarli nel reparto aerodinamico e gli ha fatto presentare dei dati. E loro hanno detto: "La macchina sarà fantastica. Ottime prestazioni, ottimi dati nel CFT e nella galleria del vento e bla bla bla".

Poi è partito per i test in Bahrain e Tost non ha dovuto aspettare la gara. "Dopo il test ho capito che non eravamo da nessuna parte. Poi mi sono arrabbiato e ho detto loro: 'Cosa sta succedendo?' 'Oh, sai, c'è un aggiornamento in arrivo'. Ho detto: "Non mi interessa l'aggiornamento. Questa macchina deve funzionare bene".

Poi è arrivata la già citata conferenza stampa e Tost ha detto di non fidarsi più di loro. "Se non mi fido più delle persone, allora sono fuori. Questo è stato il caso. Li abbiamo cambiati e abbiamo inserito nuove persone, quindi speriamo di avere una buona squadra nel reparto aerodinamico. Devo dire che tutti i miglioramenti fatti finora quest'anno sono stati accettabili".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12