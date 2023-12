Franz Tost sem piedade: Quando os engenheiros foram expulsos

Franz Tost causou sensação com uma conferência de imprensa honesta no início da época. Agora, o austríaco conta-nos o que aconteceu depois. As suas palavras foram seguidas de acções.

Franz Tost não poupou nas palavras. Foi no segundo fim de semana de corrida na Arábia Saudita que ele deixou claro que já não confiava nos seus engenheiros. Porque o AlphaTauri era tudo menos competitivo.

E Tost não é uma pessoa que passa ao lado das coisas verbalmente, mas fala claramente. E "os engenheiros a que me referia compreenderam", disse ele no podcast "Beyond the Grid".

E lá ele também revelou o que aconteceu depois de suas declarações. Tost, que completou a sua última época como chefe de equipa na AlpaTauri, seguiu as suas palavras com acções.

"O nosso carro não era competitivo no ano passado. Eu disse que tínhamos de fazer alguma coisa, porque não posso aceitar que estejamos na parte de trás do pelotão, quero pelo menos estar na frente do meio-campo."

A resposta dos engenheiros, segundo Tost: "'Sim, sim. Estamos a trabalhar muito e temos soluções. Sabemos exatamente o que temos de fazer".

Depois visitou-os no departamento de aerodinâmica e pediu-lhes que lhe apresentassem números. "E eles disseram: 'O carro vai ser fantástico. O desempenho é muito bom, os números são muito bons no CFT e no túnel de vento e blá blá blá".

Depois foi para o Bahrain para testar e Tost não teve de esperar pela corrida. "Depois do teste, soube que não estávamos em lado nenhum. Depois fiquei zangado e disse-lhes: "O que se passa?" "Oh, sabes, vem aí uma atualização. Eu disse: 'Não quero saber de uma atualização. Este carro tem de funcionar bem".

Depois veio a já referida conferência de imprensa e Tost disse que já não confiava neles. "Se já não confio nas pessoas, então elas estão fora. Foi esse o caso. Mudámo-los e trouxemos algumas pessoas novas, por isso esperamos ter agora uma boa equipa no departamento aerodinâmico. Tenho de dizer que todas as melhorias que fizeram até agora este ano foram aceitáveis."

