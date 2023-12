Lando Norris énervé : "Ne dites plus jamais ça !"

Tout le monde sait que Max Verstappen et Lando Norris s'entendent bien. Verstappen l'a déjà confirmé lors de la saison précédente.

"Je m'entends très bien avec Lando parce qu'il est simplement lui-même et normal. C'est mon meilleur ami sur la grille de départ", a déclaré le triple champion du monde.

Lorsque Norris a parlé de son avenir après la dernière course à Abu Dhabi, il a une nouvelle fois été question de Red Bull Racing. L'idée d'un changement a été évoquée à plusieurs reprises et Norris lui-même n'a pas caché qu'il serait tenté. Un éventuel coéquipier Verstappen aussi.

Mais l'amitié qui les lie tous les deux a visiblement des limites. Car lorsqu'un journaliste a qualifié Verstappen de "BFF" ("Best Friends Forever") de Norris, ce dernier a réagi assez clairement.

"Ce n'est pas mon meilleur ami. Ne dites plus jamais ça", a rétorqué la star de McLaren. "Nous nous respectons et nous nous entendons bien, nous sommes un peu comme des amis, mais c'est tout. Nous avons simplement beaucoup de respect l'un pour l'autre".

Qu'il soit copain, ami ou BFF, Norris roulera pour McLaren en 2024 et espère que l'écurie traditionnelle pourra rendre la vie plus difficile aux champions du monde. Car même si un changement est attrayant, un titre avec McLaren serait encore plus attrayant pour Norris.

"Leur voiture est phénoménale. Red Bull fait un travail fantastique, comme les années précédentes. Si quelqu'un veut les rattraper, ce sera un pas massif. Max est l'un des meilleurs pilotes, c'est donc une combinaison difficile à battre. Mais j'ai le sentiment que nous avons presque tout ce qu'il faut pour avoir une chance", a déclaré Norris.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12