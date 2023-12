Lando Norris è furioso: "Non dirlo mai più!".

Lando Norris è solitamente spiritoso, ma il britannico non riesce a scherzare quando si tratta di un nome in particolare. Si tratta di Max Verstappen.

È noto che Max Verstappen e Lando Norris vanno d'accordo. Verstappen lo ha già confermato nella scorsa stagione.

"Vado molto d'accordo con Lando perché è semplicemente se stesso e normale. È il mio migliore amico sulla griglia", ha detto il tre volte campione del mondo.

Quando Norris ha parlato del futuro dopo l'ultima gara di Abu Dhabi, la Red Bull Racing è stata ancora una volta un argomento di discussione. È stato più volte accostato a un cambio di squadra e lo stesso Norris non ha nascosto che questa scelta gli piacerebbe. Anche un possibile compagno di squadra, Verstappen.

Tuttavia, l'amicizia tra i due sembra avere dei limiti. Infatti, quando un giornalista ha etichettato Verstappen come "BFF" ("Best Friends Forever") di Norris, quest'ultimo ha reagito in modo molto chiaro.

"Non è il mio migliore amico. Non dirlo mai più", ha risposto la star della McLaren. "Ci rispettiamo e andiamo d'accordo, siamo un po' amici, ma niente di più. Abbiamo solo molto rispetto l'uno per l'altro".

Compagno, amico o BFF: Norris guiderà per la McLaren nel 2024 e spera che la tradizionale scuderia possa rendere la vita più difficile ai campioni del mondo. Per quanto sia allettante un cambio, un titolo con la McLaren sarebbe ancora più allettante per Norris.

"La loro macchina è fenomenale. La Red Bull sta facendo un lavoro fantastico, come negli ultimi anni. Se qualcuno vuole prenderli, è un passo enorme. Max è uno dei migliori piloti, quindi è una combinazione difficile da battere. Ma sento che abbiamo quasi tutte le carte in regola per avere una chance", ha dichiarato Norris.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12