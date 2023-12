Hülkenberg con mensaje de Haas: "Tenemos que ponernos las pilas"

No, Haas no puede estar satisfecho con la temporada pasada. Tras un comienzo muy bueno, la escudería estadounidense se quedó rezagada. Con doce puntos, el equipo terminó décimo y, por tanto, último en el campeonato de constructores.

Para Nico Hülkenberg, el "accidente" no fue una sorpresa después de los buenos resultados del primer tercio de la temporada.

"Obviamente fue un proceso y las señales estaban ahí al principio de la temporada. Pero nos salimos con la nuestra al principio de la temporada porque otras personas también estaban luchando más", dijo Hülkenberg.

Sin embargo, la competición se puso al día y trajo actualizaciones significativas y eficaces. Con éxito. "Cuando pusieron las cosas en orden y trajeron desarrollos reales, fue cuando realmente empezamos a pagar el precio. La segunda mitad de la temporada fue realmente dura. Creo que sólo tuve una oportunidad de sumar uno o dos puntos en Singapur, que perdimos por una decisión de estrategia equivocada", dijo el alemán.

Aparte de eso, no tenían ritmo para lograrlo. "Incluso cuando muchos coches se retiraron, simplemente estábamos demasiado lejos. Obviamente, eso no es bueno. Por eso tenemos que hacerlo mejor", dijo Hülkenberg. Porque ni siquiera la actualización que Haas llevó a la salida ayudó. Básicamente, no supuso ninguna diferencia, Haas no tenía ninguna oportunidad.

El mensaje de Hülkenberg al equipo es claro: "Tenemos que ponernos las pilas y hacer un mejor trabajo, tenemos que trabajar duro porque queremos hacerlo mejor. Quiero que lo hagamos mejor y creo que todos en el equipo quieren hacerlo mejor. Así que tenemos que intentar encontrar mejores soluciones".

