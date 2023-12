Hülkenberg con il messaggio della Haas: "Dobbiamo darci una regolata".

No, la Haas non può essere soddisfatta della stagione passata. Dopo un ottimo inizio, la scuderia statunitense è rimasta indietro. Con dodici punti, la squadra si è classificata decima e quindi ultima nel campionato costruttori.

Per Nico Hülkenberg, l'incidente non è stato una sorpresa dopo i buoni risultati ottenuti nel primo terzo della stagione.

"Ovviamente si trattava di un processo e i segnali c'erano già all'inizio della stagione. Ma l'abbiamo scampata all'inizio della stagione perché anche altri stavano facendo più fatica", ha detto Hülkenberg.

Tuttavia, la concorrenza si è messa al passo e ha apportato aggiornamenti significativi ed efficaci. Con successo. "Quando hanno riordinato le cose e apportato dei veri sviluppi, abbiamo iniziato a pagarne le conseguenze. La seconda metà della stagione è stata davvero difficile. Credo di aver avuto solo un'opportunità di segnare uno o due punti a Singapore, che abbiamo perso a causa di una decisione strategica sbagliata", ha detto il tedesco.

A parte questo, non avevano il ritmo per farcela. "Anche quando molte vetture si sono ritirate, eravamo semplicemente troppo lontani. Ovviamente non è un granché. Per questo dobbiamo fare meglio", ha detto Hülkenberg. Perché nemmeno l'aggiornamento apportato dalla Haas alla partenza è servito. In pratica, non ha fatto alcuna differenza, la Haas non aveva alcuna possibilità.

Il messaggio di Hülkenberg alla squadra è chiaro: "Dobbiamo solo organizzarci e fare un lavoro migliore, dobbiamo lavorare sodo perché vogliamo fare meglio. Io voglio fare meglio e credo che tutti in squadra vogliano fare meglio. Quindi dobbiamo solo cercare di trovare soluzioni migliori".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12