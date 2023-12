Hülkenberg com a mensagem da Haas: "Temos de nos organizar"

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Não, a Haas não pode estar satisfeita com a época passada. Depois de um início muito bom, a equipa americana ficou para trás. Com doze pontos, a equipa terminou em décimo lugar e, portanto, em último no campeonato de construtores.

Para Nico Hülkenberg, o "acidente" não foi uma surpresa depois dos bons resultados do primeiro terço da época.

"Obviamente, foi um processo e os sinais estavam lá no início da temporada. Mas conseguimos safar-nos no início da época porque outras pessoas também estavam a ter mais dificuldades", disse Hülkenberg.

No entanto, a concorrência apanhou-nos e trouxe actualizações significativas e eficazes. Com sucesso. "Quando eles arrumaram as coisas e trouxeram alguns desenvolvimentos reais, foi quando realmente começámos a pagar o preço. A segunda metade da época foi muito difícil. Acho que só tive uma oportunidade de marcar um ou dois pontos em Singapura, que perdemos devido a uma decisão estratégica errada", disse o alemão.

Para além disso, não tiveram o ritmo necessário para o conseguir. "Mesmo quando muitos carros se retiraram, estávamos simplesmente demasiado longe. É óbvio que isso não é ótimo. É por isso que temos que fazer melhor", disse Hülkenberg. Porque mesmo a atualização que a Haas trouxe para o início não ajudou. Basicamente, não fez qualquer diferença, a Haas não tinha qualquer hipótese.

A mensagem de Hülkenberg para a equipa é clara: "Só temos de nos organizar e fazer um trabalho melhor, temos de trabalhar arduamente porque queremos fazer melhor. Eu quero que façamos melhor e penso que todos na equipa querem fazer melhor. Por isso, só temos de tentar encontrar melhores soluções."

GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12