L'hiver au Red Bull Ring : Drift à travers le paddock

Au cœur de la Styrie, la fin de l'année ne sera pas silencieuse, car le vaste programme de "Winter am Ring" offre aux fans de sport automobile l'occasion de raccourcir la longue période d'attente jusqu'à la prochaine saison en faisant le plein d'action. Jusqu'au 25 février, le Red Bull Ring se transforme en un monde hivernal varié et un tuyau pour tous ceux qui, loin des activités classiques, ont vraiment envie de vivre des expériences extraordinaires dans la neige.

Les fans de PS se réjouiront de pouvoir repousser leurs limites lors d'expériences de conduite sur deux ou quatre roues sur un terrain extraordinaire. De plus, ils peuvent perfectionner leur maniement lors de stages d'hiver avec des instructeurs professionnels. C'est parti dès ce mois-ci : de nombreux véhicules exceptionnels seront à la disposition des participants au programme d'hiver à partir du 8 décembre. Ils pourront par exemple piloter une Porsche 718 Cayman S, une KTM X-Bow, un buggy tout-terrain ou une motoneige, soit dans le paddock, soit à travers le Driving Center.

Le 4WD Test Track et le Offroad Car Track ouvrent leurs portes aux fans de chevaux qui s'offrent le plaisir de conduire un Land Rover Defender ou un INEOS Grenadier. Ceux qui n'arrivent pas à se décider ne devraient pas manquer la "Journée d'adrénaline hivernale" en janvier et février 2024, car une expérience tout terrain avec différents véhicules leur sera alors proposée. Lors du "KTM X-Bow Winter WISBI Challenge", les participants pourront se qualifier les 6 et 27 janvier 2024 pour la grande finale du 17 février.

Un programme pour toute la famille

Les amateurs de deux-roues sont également en selle en hiver au Red Bull Ring. Les motards résistants au froid sont déjà impatients de participer à la "KTM Enduro Snow Attack". Ce temps fort de l'hiver se déroule à quatre reprises. En revanche, le parcours de trial indoor dans les boxes demande des mouvements bien réfléchis. Débutants et professionnels, adultes et enfants - avec des vélos spéciaux OSET -, sont accompagnés par des instructeurs expérimentés. Les leçons portent sur les voies, les poutres et les blocs de rocher. Des prix attrayants attendent les pilotes amateurs qui démontreront leur talent lors du "GASGAS Winter Trial Trophy" en janvier et février 2024. Toutes les informations sur les événements deux-roues sont disponibles par e-mail à bike@redbullring.com.

Les plus jeunes visiteurs de "Winter am Ring" trouveront également leur compte avec les "Crazy Karts" (à partir de sept ans), les Kids Racer, le jeu "Heisser Draht" et le Pit-Stop-Game. Pour compléter une journée d'hiver à Spielberg, toute la famille pourra s'adonner au tir au bâton sur une piste synthétique ou emprunter le sentier de randonnée hivernale menant au taureau au centre du circuit du Grand Prix. Le restaurant Bull's Lane propose un mélange de cuisine styrienne et internationale.

À partir du 8 décembre, le système de feux de signalisation actualisé quotidiennement sur le site web du Red Bull Ring et la hotline hivernale au +43 3577 202 fourniront des détails sur l'enneigement et l'offre d'expériences de conduite hivernale. L'"Hiver au Ring" est sous réserve de modifications.

Winter-Event-Highlights 2023/2024*

06 janvier : KTM Enduro Snow Attack, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

13 janvier : GASGAS Winter Trial Trophy

21 janvier : KTM Enduro Snow Attack

27 janvier : GASGAS Winter Trial Trophy, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

28 janvier : Journée d'adrénaline hivernale

10 février : GASGAS Winter Trial Trophy (finale)

11 février : KTM Enduro Snow Attack

17 février : KTM Enduro Snow Attack (finale)

17 février : KTM X-Bow Winter WISBI Challenge (finale)

18 février : Journée d'adrénaline hivernale

Heures d'ouverture

(Driving Center, Offroad Car Track, Offroad-Buggy Track, 4WD Test Track)

8 décembre 2023 - 25 février 2024*.

Lundi à jeudi : sur demande

Vendredi : 13 - 17 heures

Samedi et dimanche : 8 - 17 heures

Heures d'ouverture spéciales

Tous les jours de 8 à 17 heures :

Vacances de Noël (26 - 30 décembre 2023)

Vacances semestrielles de Styrie (19 février - 25 février 2024).

Repos des moteurs de 12 à 13 heures

Jours de fermeture : 15/24/25 décembre et 31 décembre 2023 - 4 janvier 2024.



* Sous réserve de modifications

Demandes et infos

Courrier électronique : fahrerlebnisse@redbullring.com

Téléphone : +43 3577 202

Site web du Red Bull Ring