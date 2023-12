L'inverno al Red Bull Ring: alla deriva nel paddock

Il cuore della Stiria non sarà tranquillo nemmeno alla fine dell'anno, perché il vasto programma "Winter am Ring" offre agli appassionati di motorsport l'opportunità di abbreviare la lunga attesa della prossima stagione con tanta azione. Fino al 25 febbraio, il Red Bull Ring si trasformerà in un variegato paese delle meraviglie invernale, un'occasione da non perdere per tutti coloro che sono alla ricerca di esperienze straordinarie sulla neve, lontano dalle attività tradizionali.

Gli appassionati di PS potranno mettere alla prova i propri limiti con esperienze di guida su due o quattro ruote su terreni insoliti. Potranno anche perfezionare le loro abilità di guida durante le sessioni di allenamento invernale con istruttori professionisti. Tutto inizia questo mese: a partire dall'8 dicembre, i partecipanti al programma invernale avranno a disposizione numerosi veicoli di grande qualità, tra cui una Porsche 718 Cayman S, una KTM X-Bow, un buggy fuoristrada o una motoslitta, che potranno essere guidati sia nel paddock che nel Driving Center.

La pista di prova 4WD e la pista per auto fuoristrada aprono le porte agli appassionati di cavalli che vogliono divertirsi alla guida di un Land Rover Defender o di uno dei Granatieri INEOS. Chi non sa decidersi, non può perdersi il "Winter Adrenaline Day" a gennaio e febbraio 2024, quando viene offerta un'esperienza a tutto tondo con diversi veicoli. Nel "KTM X-Bow Winter WISBI Challenge" del 6 e 27 gennaio 2024, i partecipanti possono qualificarsi per il gran finale del 17 febbraio.

Un programma per tutta la famiglia

Anche gli appassionati delle due ruote sono saldamente in sella al Red Bull Ring in inverno. I motociclisti resistenti al freddo sono già in attesa del "KTM Enduro Snow Attack". Questo evento clou dell'inverno si svolge per quattro volte. Il percorso di prova indoor nei box, invece, richiede mosse ben studiate. Principianti e professionisti, adulti e bambini - con speciali biciclette OSET - sono accompagnati da istruttori esperti. Le lezioni includono corsie di pista, travi di equilibrio e massi. Premi interessanti attendono i piloti amatoriali che dimostreranno il loro talento al "Trofeo invernale di trial GASGAS" nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Tutte le informazioni sugli eventi a due ruote possono essere ottenute inviando un'e-mail a bike@redbullring.com.

Anche i visitatori più giovani di "Winter am Ring" avranno di che divertirsi con "Crazy Karts" (a partire dai sette anni), Kids Racer, il gioco "Hot Wire" e il Pit Stop Game. Una giornata invernale a Spielberg viene completata con tutta la famiglia con il curling su una pista sintetica o sul sentiero escursionistico invernale fino al toro al centro del circuito del Gran Premio. Il Bull's Lane offre un'esperienza culinaria con un mix di cucina stiriana e internazionale.

I dettagli sulle condizioni della neve e sull'offerta di esperienze di guida invernale saranno forniti a partire dall'8 dicembre dal sistema di semafori sul sito web del Red Bull Ring, aggiornato quotidianamente, e dalla hotline invernale al numero +43 3577 202.

Winter-Event-Highlights 2023/2024*

06 gennaio: KTM Enduro Snow Attack, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

13 gennaio: Trofeo Trial invernale GASGAS

21 gennaio: KTM Enduro Snow Attack

27 gennaio: Trofeo GASGAS Winter Trial, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

28 gennaio: Giornata invernale dell'adrenalina

10 febbraio: Trofeo GASGAS Winter Trial (finale)

11 febbraio: KTM Enduro Snow Attack

17 febbraio: KTM Enduro Snow Attack (finale)

17 febbraio: Sfida invernale WISBI KTM X-Bow (finale)

18 febbraio: Giornata invernale dell'adrenalina

Orari di apertura

(Centro di guida, pista per auto fuoristrada, pista per buggy fuoristrada, pista di prova per 4WD)

8 dicembre 2023 - 25 febbraio 2024*

Da lunedì a giovedì: su richiesta

Venerdì: dalle 13.00 alle 17.00

Sabato e domenica: dalle 8.00 alle 17.00

Orari di apertura speciali

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00:

Vacanze di Natale (26-30 dicembre 2023)

Pausa semestrale della Stiria (19 febbraio - 25 febbraio 2024)

Riposo del motore dalle 12 alle 13

Giorni di riposo: 15/24/25 dicembre e 31 dicembre 2023 - 4 gennaio 2024



* Soggetto a modifiche

Richieste e informazioni

E-mail: fahrerlebnisse@redbullring.com

Telefono: +43 3577 202

Sito web del Red Bull Ring