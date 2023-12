O inverno no Red Bull Ring: à deriva no paddock

O coração da Estíria também não vai estar calmo no final do ano, uma vez que o extenso programa "Winter am Ring" oferece aos fãs do desporto automóvel a oportunidade de encurtar a longa espera até à próxima época com muita ação. Até 25 de fevereiro, o Red Bull Ring será transformado num variado país das maravilhas de inverno e uma dica para todos aqueles que procuram experiências extraordinárias na neve, longe das actividades tradicionais.

Os fãs do PS podem esperar testar os seus limites com experiências de condução em duas ou quatro rodas em terrenos invulgares. Podem também aperfeiçoar as suas capacidades de condução durante as sessões de treino de inverno com instrutores profissionais. Tudo começa este mês: vários veículos fantásticos estarão disponíveis para os participantes no programa de inverno a partir de 8 de dezembro, incluindo um Porsche 718 Cayman S, um KTM X-Bow, um buggy todo-o-terreno ou uma mota de neve, que podem ser conduzidos no paddock ou no Driving Center.

A Pista de Testes 4WD e a Pista de Carros Offroad abrem as suas portas aos fãs da potência que se querem divertir a conduzir um Land Rover Defender ou um dos INEOS Grenadiers. Aqueles que não conseguem decidir-se não devem perder o "Dia de Adrenalina de inverno" em janeiro e fevereiro de 2024, quando é oferecida uma experiência completa com vários veículos. No "KTM X-Bow Winter WISBI Challenge", a 6 e 27 de janeiro de 2024, os participantes podem qualificar-se para a grande final, a 17 de fevereiro.

Um programa para toda a família

Os adeptos das duas rodas também se sentem bem no Red Bull Ring durante o inverno. Os motociclistas resistentes ao frio já estão ansiosos pelo "KTM Enduro Snow Attack". Este ponto alto do inverno começa a trabalhar quatro vezes. O percurso de trial indoor nas boxes, por outro lado, requer movimentos bem pensados. Iniciantes e profissionais, adultos e crianças - com bicicletas especiais OSET - são acompanhados por instrutores experientes. As aulas incluem pistas de atletismo, traves de equilíbrio e pedras. Prémios atractivos aguardam os pilotos amadores que demonstrem o seu talento no "GASGAS Winter Trial Trophy" em janeiro e fevereiro de 2024. Todas as informações sobre os eventos de duas rodas podem ser obtidas através do endereço eletrónico bike@redbullring.com

Os visitantes mais jovens do "Winter am Ring" também farão valer o seu dinheiro com os "Crazy Karts" (a partir dos sete anos), o Kids Racer, o jogo "Hot Wire" e o Pit Stop Game. Um dia de inverno em Spielberg é completado com toda a família com curling numa pista sintética ou no percurso pedestre de inverno até ao touro no centro do circuito do Grande Prémio. O Bull's Lane oferece destaques culinários com uma mistura de cozinha da Estíria e internacional.

Os pormenores sobre as condições de neve e a gama de experiências de condução de inverno oferecidas serão fornecidos a partir de 8 de dezembro pelo sistema de semáforos no sítio Web do Red Bull Ring, que é atualizado diariamente, e pela linha direta de inverno através do número +43 3577 202.

Winter-Event-Highlights 2023/2024*

06 de janeiro: KTM Enduro Snow Attack, KTM X-Bow Winter WISBI Challenge

13 de janeiro: Troféu GASGAS Winter Trial

21 de janeiro: KTM Enduro Snow Attack

27 de janeiro: Troféu GASGAS Winter Trial, Desafio KTM X-Bow Winter WISBI

28 de janeiro: Dia de Adrenalina de inverno

10 de fevereiro: Troféu GASGAS Winter Trial (final)

11 de fevereiro: KTM Enduro Snow Attack

17 de fevereiro: KTM Enduro Snow Attack (final)

17 de fevereiro: Desafio WISBI de inverno KTM X-Bow (final)

18 de fevereiro: Dia da Adrenalina de inverno

Horário de abertura

(Centro de Condução, Pista de Carros de Todo-o-Terreno, Pista de Buggy de Todo-o-Terreno, Pista de Testes 4WD)

8 de dezembro de 2023 - 25 de fevereiro de 2024*

Segunda-feira a quinta-feira: A pedido

Sexta-feira: das 13 às 17 horas

Sábado e domingo: das 8 às 17 horas

Horários especiais de abertura

Diariamente das 8 às 17 horas:

Férias de Natal (26 - 30 de dezembro de 2023)

Férias do semestre da Estíria (19 de fevereiro - 25 de fevereiro de 2024)

Descanso do motor das 12 às 13 horas

Dias de folga: 15/24/25 de dezembro e 31 de dezembro de 2023 - 4 de janeiro de 2024



* Sujeito a alterações

Perguntas e informações

Correio eletrónico: fahrerlebnisse@redbullring.com

Telefone: +43 3577 202

Sítio Web do Red Bull Ring