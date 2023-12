Christian Horner: Fiesta de cumpleaños con un cartel repleto de estrellas

Christian Horner cumplió 50 años el 16 de noviembre. El británico, director del equipo Red Bull Racing Team desde hace 18 años, fue descubierto en su día por Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport. Debido a que el jefe de Max Verstappen estaba de viaje con la Fórmula 1 en la penúltima ronda del Campeonato Mundial en Las Vegas en su cumpleaños de hito, no fue posible celebrar por todo lo alto.

El británico lo compensó ahora en su país natal, Gran Bretaña. La celebración tuvo lugar en el restaurante gourmet St. Mount, en el barrio londinense de Mayfair. La fiesta fue organizada por su esposa Geri Horner. La ex Spice Girl atrajo a su marido a la fiesta con la perspectiva de una cena romántica.

La sorpresa fue un éxito, ya que varias estrellas acudieron a felicitar a Horner. La ex Spice Girl Emma Bunton recibió una serenata de los iconos Ron Wood (Rolling Stones) y Rod Stewart. El cantante de Take That Gerry Barlow también cantó en un piano eléctrico y ofreció una actuación en solitario.

Más tarde, el ex director del circo de Fórmula 1 Bernie Ecclestone incluso se dejó caer por allí con su esposa Fabiana. La tarta de Horner, de tres pisos, llevaba la apropiada etiqueta de "Campeón del Mundo". La ex Spice Girl Geri Halliwell-Horner es también la madre de su hijo Monty (6). Horner y su esposa Geri llevan ocho años casados.