Christian Horner : Fête d'anniversaire avec un casting de stars

Christian Horner a fêté son 50e anniversaire le 16 novembre. Le Britannique, qui dirige l'équipe Red Bull Racing depuis 18 ans, a été découvert autrefois par Helmut Marko, conseiller de Red Bull en sport automobile. Comme le patron de Max Verstappen était en route avec la Formule 1 pour l'avant-dernière course du championnat du monde à Las Vegas le jour de son anniversaire, il n'a pas été possible de fêter l'événement comme il se doit.

Le Britannique s'est donc rattrapé dans son pays natal, la Grande-Bretagne. La fête a eu lieu au restaurant gastronomique St. Mount dans le quartier londonien de Mayfair. La fête a été organisée par son épouse Geri Horner. L'ancienne Spice Girl a attiré son mari à la fête avec la perspective d'un dîner romantique.

La surprise a été réussie, car plusieurs invités de marque sont venus féliciter Horner lors de la fête. Outre l'ex-Spice-Girl Emma Bunton, les icônes Ron Wood (Rolling Stones) et Rod Stewart se sont chargés de la sérénade. Le chanteur de Take That Gerry Barlow a également chanté sur un piano électrique et a fait une apparition en solo.

Plus tard, l'ancien directeur du Cirque de Formule 1 Bernie Ecclestone et son épouse Fabiana ont également fait une apparition. Sur le gâteau à trois étages de Horner, on pouvait lire l'inscription "World Champion". L'ex-Spice-Girl Geri Halliwell-Horner est également la mère de leur fils Monty (6). Horner et sa femme Geri sont mariés depuis huit ans.