Christian Horner: festa di compleanno con una formazione stellare

Christian Horner ha festeggiato il 16 novembre il suo 50° compleanno. Il britannico, che è stato team principal del Red Bull Racing Team per 18 anni, è stato scoperto dal consulente motoristico della Red Bull Helmut Marko. Poiché il capo di Max Verstappen era in viaggio con la Formula 1 al penultimo appuntamento del Campionato del Mondo a Las Vegas nel giorno del suo compleanno miliare, non è stato possibile festeggiare in grande stile.

Il britannico ha rimediato nel suo Paese d'origine, la Gran Bretagna. I festeggiamenti si sono svolti presso il ristorante gourmet St. Mount, nel quartiere Mayfair di Londra. La festa è stata organizzata dalla moglie Geri Horner. L'ex Spice Girl ha attirato il marito alla festa con la prospettiva di una cena romantica.

La sorpresa è stata un successo, visto che diverse star si sono presentate per congratularsi con Horner. L'ex Spice Girl Emma Bunton ha ricevuto una serenata dalle icone Ron Wood (Rolling Stones) e Rod Stewart. Anche il cantante dei Take That Gerry Barlow ha cantato su un pianoforte elettrico e si è esibito da solo.

In seguito, l'ex direttore del circo della Formula 1 Bernie Ecclestone è passato con la moglie Fabiana. La torta a tre piani di Horner era appropriatamente intitolata "Campione del Mondo". L'ex-Spice Girl Geri Halliwell-Horner è anche la madre del figlio Monty (6 anni). Horner e sua moglie Geri sono sposati da otto anni.