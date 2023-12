Christian Horner: Festa de aniversário com um alinhamento repleto de estrelas

Christian Horner celebrou o seu 50º aniversário no dia 16 de novembro. O britânico, que é chefe de equipa da Red Bull Racing Team há 18 anos, foi descoberto pelo consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko. Como o patrão de Max Verstappen estava a viajar com a Fórmula 1 na penúltima ronda do Campeonato do Mundo, em Las Vegas, no dia do seu aniversário, não foi possível festejar em grande estilo.

O britânico compensou isso no seu país natal, a Grã-Bretanha. A celebração teve lugar no restaurante gourmet St. Mount, no bairro londrino de Mayfair. A festa foi organizada pela sua esposa Geri Horner. A antiga Spice Girl atraiu o seu marido para a festa com a perspetiva de um jantar romântico.

A surpresa foi um sucesso, pois vários convidados famosos apareceram para felicitar Horner. A antiga Spice Girl Emma Bunton recebeu uma serenata dos ícones Ron Wood (Rolling Stones) e Rod Stewart. O cantor dos Take That, Gerry Barlow, também cantou num piano elétrico e fez uma atuação a solo.

Mais tarde, o antigo diretor do circo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, apareceu com a sua mulher Fabiana. O bolo de três camadas de Horner tinha o nome apropriado de "Campeão do Mundo". A ex-Spice Girl Geri Halliwell-Horner é também a mãe do seu filho Monty (6). Horner e a sua mulher Geri estão casados há oito anos.