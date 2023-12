Fred Vasseur: "Max Verstappen no cometió ningún error"

Max Verstappen ha batido muchos récords en su camino hacia la conquista de su tercer título mundial consecutivo y ha disfrutado de una temporada increíblemente exitosa. El rendimiento del holandés de 26 años le ha valido muchos elogios, y no solo de sus propias filas. Fred Vasseur también ha reconocido la gran actuación de la estrella de Red Bull Racing al hacer balance de la temporada de este año.

El jefe de la escudería Ferrari dice del antiguo y nuevo campeón: "Creo que no hay duda de que ha hecho una temporada extraordinaria. En las dos o tres primeras rondas del campeonato todavía estaba en un duelo con su compañero de equipo Sergio Pérez, pero después estuvo en su propia liga. No cometió ningún error en toda la temporada".

"Cuando Verstappen tuvo problemas, como en la clasificación en Arabia Saudí, se debió a la técnica. Siempre estuvo en el ritmo, hizo salidas fuertes y no tuvo ninguna colisión - aparte de la de Las Vegas, donde entró en contacto con George Russell." Recordamos: El desagradable encuentro no impidió que Verstappen ganara la penúltima carrera de la temporada, pero la estrella de Mercedes fue penalizada por la colisión.

No obstante, Vasseur no considera imbatible al tricampeón del mundo. No quiero decir que le hayamos presionado, no fue el caso en Abu Dhabi. Pero tuvo un poco más de viento en contra que en Zandvoort, por ejemplo, o en otras carreras en las que se escapó. Ha dominado toda la temporada, pero como todos los pilotos, probablemente cometerá más errores cuando sienta más presión."

"Pero esta temporada nadie ha sido realmente capaz de ponerle bajo presión, aparte de nosotros en los dos o tres últimos fines de semana de carrera y en Singapur. Y ahí es donde Red Bull Racing probablemente cometió errores en la puesta a punto del coche. Pero estábamos demasiado lejos para ejercer esta presión de forma consistente", añadió el francés.

