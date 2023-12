Fred Vasseur : "Max Verstappen n'a pas fait d'erreur".

En route vers un troisième titre mondial consécutif, Max Verstappen a battu de nombreux records et vécu une saison incroyablement réussie. La performance du Néerlandais de 26 ans seulement lui vaut des éloges, et pas seulement de la part de ses propres rangs. Fred Vasseur rend lui aussi hommage à la forte performance de la star de Red Bull Racing lors de la rétrospective de la saison de cette année.

Le directeur de l'équipe Ferrari déclare à propos de l'ancien et du nouveau champion : "Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il a réalisé une saison exceptionnelle. Lors des deux ou trois premiers tours du championnat du monde, il s'est encore livré à un duel avec son coéquipier Sergio Pérez, mais ensuite, il a évolué dans sa propre ligue. Il n'a fait aucune erreur, et ce tout au long de la saison".

"Quand Verstappen a eu du mal, comme lors des qualifications en Arabie saoudite, c'était à cause de la technique. Il a toujours été dans la musique, a pris des départs forts et n'a pas eu de collisions - à l'exception de celle de Vegas, où il s'est retrouvé face à George Russell". On se souvient que cette mauvaise rencontre n'a toutefois pas empêché Verstappen de remporter l'avant-dernière course de la saison, la star de Mercedes ayant en revanche été sanctionnée pour l'accrochage.

Vasseur ne considère pourtant pas le triple champion du monde comme imbattable. Il est sûr de lui : "Je ne veux pas dire que nous lui avons mis la pression, ce n'était certainement pas le cas à Abu Dhabi. Mais il avait un peu plus de vent de face qu'à Zandvoort, par exemple, ou dans d'autres courses où il s'est échappé du peloton. Il a dominé toute la saison, mais comme tous les pilotes, il commettra sans doute plus d'erreurs lorsqu'il ressentira plus de pression".

"Mais cette saison, personne n'a pu vraiment lui mettre la pression, à part nous lors des deux ou trois derniers week-ends de course et à Singapour. Et c'est là que Red Bull Racing a sans doute commis des erreurs dans les réglages de la voiture. Mais nous étions trop loin pour exercer cette pression de manière constante", a ajouté le Français.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12