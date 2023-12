Fred Vasseur: "Max Verstappen non ha commesso errori".

Max Verstappen ha infranto molti record nel suo cammino verso la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo e ha vissuto una stagione di incredibile successo. Le prestazioni del 26enne olandese gli sono valse molti elogi, e non solo da parte dei suoi stessi colleghi. Anche Fred Vasseur ha riconosciuto le forti prestazioni della stella della Red Bull Racing guardando alla stagione di quest'anno.

Il team boss della Ferrari ha detto del vecchio e nuovo campione: "Penso che non ci siano dubbi sul fatto che abbia avuto una stagione eccezionale. Nei primi due o tre round del campionato era ancora in duello con il suo compagno di squadra Sergio Pérez, ma poi ha fatto un campionato a sé stante. Non ha commesso errori per tutta la stagione".

"Quando Verstappen ha faticato, come nelle qualifiche in Arabia Saudita, è stato a causa della tecnica. Era sempre sul passo, faceva partenze forti e non ha avuto collisioni, a parte quella a Las Vegas in cui è entrato in contatto con George Russell". Ricordiamo: lo spiacevole incontro non ha impedito a Verstappen di vincere la penultima gara della stagione, ma la stella della Mercedes è stata penalizzata per la collisione.

Tuttavia, Vasseur non considera il tre volte campione del mondo imbattibile. È sicuro: "Non voglio dire che lo abbiamo messo sotto pressione, di certo non è stato così ad Abu Dhabi. Ma ha avuto un po' più di vento contrario rispetto a Zandvoort, per esempio, o ad altre gare in cui è scappato via. Ha dominato l'intera stagione, ma come tutti i piloti, probabilmente commetterà più errori quando sentirà più pressione".

"Ma in questa stagione nessuno è stato in grado di metterlo sotto pressione, a parte noi negli ultimi due o tre weekend di gara e a Singapore. Ed è qui che la Red Bull Racing ha probabilmente commesso degli errori nella messa a punto della vettura. Ma eravamo troppo lontani per esercitare questa pressione in modo costante", ha aggiunto il francese.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12