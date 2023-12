Fred Vasseur: "Max Verstappen não cometeu erros".

Max Verstappen bateu muitos recordes no seu caminho para conquistar o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo e teve uma época incrivelmente bem sucedida. O desempenho do holandês de 26 anos valeu-lhe muitos elogios, e não apenas das suas próprias fileiras. Fred Vasseur também reconheceu o forte desempenho da estrela da Red Bull Racing ao fazer uma retrospetiva da temporada deste ano.

O chefe de equipa da Ferrari diz sobre o antigo e novo campeão: "Penso que não há dúvida de que ele teve uma época extraordinária. Nas primeiras duas ou três rondas do campeonato ainda estava em duelo com o seu companheiro de equipa Sergio Pérez, mas depois disso esteve numa liga própria. Não cometeu nenhum erro ao longo da época".

"Quando Verstappen teve dificuldades, como na qualificação na Arábia Saudita, foi por causa da técnica. Esteve sempre no ritmo, fez arranques fortes e não teve colisões - à exceção daquela em Las Vegas em que entrou em contacto com George Russell." Recordamos: o encontro desagradável não impediu Verstappen de vencer a penúltima corrida da temporada, mas a estrela da Mercedes foi penalizada pela colisão.

No entanto, Vasseur não considera que o tricampeão mundial seja imbatível. Não quero dizer que o colocámos sob pressão, pois não foi esse o caso em Abu Dhabi. Mas ele teve um pouco mais de vento contrário do que em Zandvoort, por exemplo, ou noutras corridas em que fugiu do pelotão. Ele dominou toda a época, mas como todos os pilotos, provavelmente vai cometer mais erros quando sentir mais pressão."

"Mas esta época ninguém foi capaz de o colocar sob pressão, exceto nós nos últimos dois ou três fins-de-semana de corrida e em Singapura. E foi aí que a Red Bull Racing provavelmente cometeu erros na configuração do carro. Mas estávamos demasiado longe para exercer essa pressão de forma consistente", acrescentou o francês.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12