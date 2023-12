Charles Leclerc: presto un prolungamento del contratto con la Ferrari?

La Ferrari voleva effettivamente lottare per il titolo di campione del mondo anche quest'anno, ma alla fine la più antica scuderia di GP del mondo è arrivata solo terza nel campionato costruttori. Il titolo è stato ancora una volta conquistato dalla Red Bull Racing Team e da Max Verstappen. La Mercedes si è piazzata al secondo posto nella classifica a squadre.

Anche le due stelle della Ferrari non sono riuscite a eguagliare i promettenti risultati dello scorso anno: Charles Leclerc, che aveva concluso il Campionato del Mondo 2022 al secondo posto, si è dovuto accontentare del quinto posto. Il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che si era classificato quinto nel Campionato del Mondo dello scorso anno, ha chiuso al 7° posto.

Una piccola consolazione per lo spagnolo: quest'anno ha portato alla tradizionale scuderia italiana l'unica vittoria della stagione con il primo posto a Singapore. Tuttavia, le trattative per il contratto dello spagnolo si stanno rivelando difficili, come riferiscono i colleghi della "Gazzetta dello Sport".

Il pomo della discordia è la durata del contratto. Mentre Sainz, il cui contratto scade dopo la stagione 2024, vorrebbe un prolungamento di due anni, la squadra sarebbe favorevole a un contratto di un anno per poter portare a bordo il pilota della McLaren Lando Norris dopo il 2025.

Secondo i media italiani, le cose stanno andando molto meglio per Leclerc. Il monegasco firmerà un contratto quinquennale dopo il 2024 e il suo stipendio passerà dai 25 milioni di euro iniziali a 50 milioni di euro all'anno. Come per tutti gli stipendi, queste cifre vanno ovviamente trattate con cautela, poiché i dettagli dei contratti dei piloti non vengono normalmente resi noti.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12