Charles Leclerc: contrato com a Ferrari vai ser prolongado em breve?

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, está prestes a prolongar o seu contrato com a Scuderia de Maranello. De acordo com os relatos, o contrato incluirá um aumento substancial do salário nos próximos anos.

A Ferrari queria voltar a lutar pelo título de campeã do mundo este ano, mas no final a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo acabou apenas em terceiro lugar no campeonato de construtores. O título foi mais uma vez assegurado pela Red Bull Racing Team e por Max Verstappen. A Mercedes terminou em segundo lugar na tabela de equipas.

As duas estrelas da Ferrari também não conseguiram igualar os resultados promissores do ano passado: Charles Leclerc, que tinha terminado o Campeonato do Mundo de 2022 em segundo lugar, teve de se contentar com o quinto lugar. O seu companheiro de equipa Carlos Sainz, que terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo do ano passado, terminou em 7º lugar.

Uma pequena consolação para o espanhol: ele trouxe à tradicional equipa italiana a sua única vitória da temporada deste ano com o primeiro lugar em Singapura. No entanto, as negociações do contrato do espanhol estão a revelar-se difíceis, informam os colegas da "Gazzetta dello Sport".

O ponto de discórdia é a duração do contrato. Enquanto Sainz, cujo contrato expira após a temporada de 2024, gostaria de uma prorrogação de dois anos, a equipa é a favor de um contrato de um ano, a fim de poder trazer o piloto da McLaren, Lando Norris, a bordo após 2025.

De acordo com a imprensa italiana, as coisas estão a correr muito melhor para Leclerc. O monegasco vai assinar um contrato de cinco anos a partir de 2024, com um salário que passará de 25 milhões de euros por ano para 50 milhões de euros. Como todos os salários, estes valores devem ser tratados com cautela, uma vez que os pormenores dos contratos dos pilotos não são normalmente divulgados.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12