George Russell : "Tant de mécaniciens qui sont malades".

Dans le cadre de la finale de la saison à Abu Dhabi, George Russell a parlé de la charge de travail élevée de la saison de Formule 1, qui dure de plus en plus longtemps. Le pilote Mercedes a souligné que cette dernière exigeait son tribut.

Les équipes de Formule 1 et leurs stars ont dû disputer cinq week-ends de course en six semaines à la fin de la saison de cette année, et cela a poussé plus d'un à la limite de ses capacités, voire au-delà.

George Russell l'a confirmé dans le cadre de la dernière épreuve de force à Abu Dhabi, qui s'est déroulée quelques jours seulement après la course de Las Vegas : "Il y a tellement de mécaniciens qui sont malades". Et le pilote Mercedes de souligner : "Je pense que nous, les pilotes, sommes encore les mieux lotis de tous les gens du paddock, car nous voyageons différemment".

"Nous sommes dans une situation très chanceuse. Mais tous les autres dans le paddock, ainsi que les ingénieurs dans les usines, ont vraiment du mal. Ils doivent supporter les changements constants de fuseaux horaires et le corps ne sait alors plus à un moment donné où l'on se trouve. Vous mangez à des heures différentes, vous vivez dans des hôtels différents, dans des environnements différents et dans des fuseaux horaires différents", a expliqué le pilote de 25 ans.

"Cela te perturbe physiquement", sait Russell, qui espère une amélioration par des mesures telles que l'introduction d'un système d'équipes : "On parle d'affecter le personnel de manière à ce que les gens ne soient pas en service à toutes les courses, et je pense que ce serait une bonne chose si cela se faisait. Je ne pense pas qu'il soit supportable pour autant de personnes de faire 24 courses par saison, surtout que le calendrier du championnat du monde n'a toujours pas beaucoup de sens géographiquement parlant".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12