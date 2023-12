George Russell: "Tanti meccanici malati".

I team di Formula 1 e le loro star hanno dovuto completare cinque weekend di gara in sei settimane alla fine della stagione di quest'anno, il che ha spinto alcuni di loro al limite e oltre.

George Russell ha confermato durante l'ultima prova di forza ad Abu Dhabi, che si è svolta pochi giorni dopo la gara di Las Vegas: "Ci sono tanti meccanici malati". E il pilota della Mercedes ha sottolineato: "Credo che noi piloti siamo ancora i più fortunati di tutti nel paddock, perché viaggiamo in modo diverso".

"Siamo in una posizione molto fortunata. Ma tutti gli altri nel paddock e gli ingegneri nelle fabbriche stanno davvero lottando. Devi sopportare i continui cambi di fuso orario e a un certo punto il tuo corpo non sa più dove ti trovi. Si mangia a orari diversi, si vive in alberghi, ambienti e fusi orari diversi", ha spiegato il 25enne.

"È un vero e proprio disastro fisico", afferma Russell, che spera in un miglioramento attraverso misure come l'introduzione di un sistema di turni: "Si parla di dislocare il personale in modo che le persone non siano in servizio per ogni gara, e credo che sarebbe positivo se ciò accadesse. Non credo che sia sostenibile che così tante persone facciano 24 gare a stagione, soprattutto perché il calendario del Campionato del Mondo non ha ancora molto senso dal punto di vista geografico".

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12