George Russell: "Tantos mecânicos que estão doentes"

As equipas de Fórmula 1 e as suas estrelas tiveram de completar cinco fins-de-semana de corrida em seis semanas no final da temporada deste ano, o que levou alguns deles aos seus limites e mais além.

George Russell confirmou durante o último teste de força em Abu Dhabi, que teve lugar apenas alguns dias após a corrida em Las Vegas: "Há tantos mecânicos que estão doentes". E o piloto da Mercedes sublinhou: "Penso que nós, os pilotos, ainda temos a melhor situação de todas as pessoas no paddock, porque viajamos de forma diferente".

"Estamos numa posição muito afortunada. Mas todos os outros no paddock e os engenheiros nas fábricas estão a lutar muito. Temos de suportar as constantes mudanças de fuso horário e, a certa altura, o nosso corpo já não sabe onde estamos. Come-se a horas diferentes, vive-se em hotéis, ambientes e fusos horários diferentes", explicou o piloto de 25 anos.

"É uma confusão física", diz Russell, que espera que a situação melhore através de medidas como a introdução de um sistema de turnos: "Fala-se em destacar pessoal para que as pessoas não estejam de serviço em todas as corridas, e acho que seria bom se isso acontecesse. Não acho que seja sustentável ter tantas pessoas a fazer 24 corridas por época, especialmente porque o calendário do Campeonato do Mundo ainda não faz muito sentido em termos geográficos."

