Toto Wolff: "Sólo Max Verstappen lo entendió"

El dominio de Max Verstappen este año ha sido evidente: el holandés de la escudería Red Bull ha seguido estableciendo nuevos récords en su camino hacia la conquista de su tercer título mundial consecutivo y, en última instancia, ha disfrutado de 19 victorias esta temporada y más de 1.000 vueltas en cabeza. Su compañero de equipo Sergio Pérez fue incapaz de seguirle el ritmo.

En el mismo coche que Verstappen, el mexicano sumó menos de la mitad de puntos que su compañero de equipo. Eso fue suficiente para asegurar el segundo lugar en la clasificación de pilotos. Sin embargo, no pudo hacer sombra al vigente campeón. Toto Wolff está seguro de que esto se debe a una sencilla razón.

El director de equipo de la escudería Mercedes explicó en su rueda de prensa en Abu Dhabi: "Es difícil entender por qué el rendimiento de los distintos pilotos de los distintos equipos varía tanto. Se pudo ver este fin de semana con Carlos Sainz y Charles Leclerc, también con George (Russell, nota) y Lewis (Hamilton, nota) u Oscar Piastri y Lando Norris".

"El ejemplo más claro es el de Pérez y Verstappen. Pérez no es ni un segundo más lento que Max. ¿Cuál es la razón entonces? Creo que todo tiene que ver con el agarre de los neumáticos. Si el coche está en la ventana de trabajo y tienes una base sólida al comienzo del fin de semana, entonces puedes esperar un buen rendimiento", enfatizó el vienés.

"Pero si no tienes eso, entonces simplemente no tienes rendimiento, estás en tierra de nadie. No tengo ninguna explicación para esto, excepto que sólo Max ha entendido cómo pilotar con estos neumáticos", añadió el piloto de 51 años.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12