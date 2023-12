Toto Wolff : "Seul Max Verstappen l'a compris".

La domination de Max Verstappen cette année était évidente : le Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing n'a cessé d'établir de nouveaux records sur la voie de son troisième titre mondial consécutif et a pu se réjouir à la fin de la saison de 19 victoires et de plus de 1000 tours en tête. Son coéquipier Sergio Pérez n'a pas pu suivre le rythme.

Dans la même voiture que Verstappen, le Mexicain a récolté moins de la moitié des points de son coéquipier. Cela a certes suffi pour décrocher la deuxième place au classement des pilotes. Mais il n'a pas réussi à égaler le champion en titre. La raison en est simple, Toto Wolff en est convaincu.

Le directeur de l'écurie Mercedes a expliqué lors de son point presse à Abu Dhabi : "Il est difficile de comprendre que les performances de différents pilotes de différentes équipes varient autant. On a pu le voir ce week-end avec Carlos Sainz et Charles Leclerc, ainsi qu'avec George (Russell, ndlr) et Lewis (Hamilton, ndlr) ou Oscar Piastri et Lando Norris".

"L'exemple le plus évident est celui de Pérez et Verstappen. Pérez n'est pas une seconde plus lent que Max. Alors à quoi cela tient-il ? Je pense que tout tourne autour de l'adhérence des pneus. Si la voiture est dans la fenêtre de travail et que tu as une base solide au début du week-end, tu peux t'attendre à une bonne performance", a souligné le Viennois.

"Mais si tu n'as pas cela, alors tu n'as tout simplement pas de performance, tu es dans le no man's land. Je n'ai pas d'explication, si ce n'est que seul Max a compris comment piloter avec ces pneus", a ajouté le pilote de 51 ans.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12