Toto Wolff: "Solo Max Verstappen l'ha capito".

Il dominio di Max Verstappen quest'anno è stato evidente: l'olandese del Red Bull Racing Team ha continuato a stabilire nuovi record sulla strada per la conquista del suo terzo titolo mondiale consecutivo e alla fine ha ottenuto 19 vittorie in questa stagione e più di 1.000 giri in testa. Il suo compagno di squadra Sergio Pérez non è riuscito a tenere il passo.

Sulla stessa vettura di Verstappen, il messicano ha raccolto meno della metà dei punti del suo compagno di squadra. Questo è stato sufficiente per assicurarsi il secondo posto nella classifica piloti. Tuttavia, non è riuscito a tenere testa al campione in carica. Il motivo è semplice, ne è certo Toto Wolff.

Il Team Principal della scuderia Mercedes ha spiegato nella sua conferenza stampa ad Abu Dhabi: "È difficile capire perché le prestazioni di diversi piloti di diverse squadre variano così tanto. Lo si è visto questo fine settimana con Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma anche con George (Russell, ndr) e Lewis (Hamilton, ndr) o Oscar Piastri e Lando Norris".

"L'esempio più ovvio è quello di Pérez e Verstappen. Pérez non è un secondo più lento di Max. Qual è il motivo allora? Credo che sia tutta una questione di aderenza degli pneumatici. Se la macchina è in grado di funzionare e si dispone di una base solida all'inizio del weekend, allora ci si può aspettare una buona prestazione", ha sottolineato il viennese.

"Ma se non hai questa base, allora semplicemente non hai prestazioni, sei nella terra di nessuno. Non ho una spiegazione per questo, se non che solo Max ha capito come guidare con questi pneumatici", ha aggiunto il 51enne.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12