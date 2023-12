Toto Wolff: "Só o Max Verstappen percebeu isso"

As estatísticas do Campeonato do Mundo provam que Max Verstappen tem estado numa liga própria este ano. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, disse em Abu Dhabi o que só a estrela da Red Bull Racing conseguiu este ano.

O domínio de Max Verstappen este ano foi óbvio: o holandês da Red Bull Racing Team continuou a estabelecer novos recordes no seu caminho para a conquista do seu terceiro título consecutivo de campeão do mundo e, no final, obteve 19 vitórias esta época e mais de 1.000 voltas na liderança. O seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, não conseguiu acompanhar o ritmo.

No mesmo carro que Verstappen, o mexicano conquistou menos de metade dos pontos do seu companheiro de equipa. Isso foi suficiente para garantir o segundo lugar na classificação dos pilotos. No entanto, ele não conseguiu segurar uma vela para o atual campeão. Toto Wolff tem a certeza de que há uma razão simples para este facto.

O chefe de equipa da Mercedes explicou na sua conferência de imprensa em Abu Dhabi: "É difícil compreender porque é que o desempenho de diferentes pilotos de diferentes equipas varia tanto. Foi o que aconteceu este fim de semana com Carlos Sainz e Charles Leclerc, mas também com George (Russell, nota) e Lewis (Hamilton, nota) ou Oscar Piastri e Lando Norris".

"O exemplo mais óbvio é Pérez e Verstappen. Pérez não é um segundo mais lento que Max. Então, qual é a razão? Acho que tem tudo a ver com a aderência dos pneus. Se o carro estiver na janela de trabalho e tivermos uma base sólida no início do fim de semana, podemos esperar um bom desempenho", sublinhou o vienense.

"Mas se não tivermos isso, então simplesmente não temos desempenho, estamos na terra de ninguém. Não tenho explicação para isto, exceto que só o Max percebeu como andar com estes pneus", acrescentou o piloto de 51 anos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12