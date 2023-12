Felipe Massa: con Riley Motorsports a Daytona

L'ex pilota di Formula 1 Felipe Massa parteciperà alla 24 Ore di Daytona nel gennaio 2024. Il brasiliano sarà al fianco di Felipe Fraga, Gar Robinson e Josh Burdon per la Riley Motorsports.

Felipe Massa ha partecipato a 269 GP, undici dei quali coronati da una vittoria. Dopo la stagione 2017 si è ritirato dal Campionato del Mondo, dove nel 2008 ha perso il titolo per un solo punto. All'epoca sopportò stoicamente la sconfitta, ma ora è coinvolto in una disputa legale con la FIA e i detentori dei diritti della Formula 1, Formula One Management(tutti i dettagli sono disponibili qui).

Dopo il GP, Massa ha corso in Formula E fino al 2020 e, a partire dal 2021, ha ripreso a correre nella serie automobilistica brasiliana, in cui aveva già fatto due apparizioni nel 2018. Ora vuole tornare a correre nella classica 24 ore di Daytona.

Insieme al suo connazionale Felipe Fraga, al campione IMSA LMP3 Gar Robinson e a Josh Burdon, si schiererà con il team Riley Motorsports. Condivideranno il lavoro al volante di un'auto Oreca 07-Gibson LMP2.

Massa ha annunciato la sua partecipazione sui social media. "Ho sempre cercato di partecipare a una di queste grandi gare nella mia carriera e questa sarà la prima volta che gareggerò con Riley Motorsports a Daytona, un team molto grande e importante qui negli Stati Uniti. Ringrazio Gar per l'invito", ha spiegato il 42enne di San Paolo nel post corrispondente.