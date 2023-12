Felipe Massa: Com a Riley Motorsports em Daytona

Felipe Massa competiu em 269 corridas de GP, onze das quais coroadas com uma vitória. Após a temporada de 2017, retirou-se do Campeonato do Mundo, onde perdeu o título por apenas um ponto em 2008. Na altura, suportou a derrota com estoicismo, mas agora está envolvido num litígio legal com a FIA e os detentores dos direitos da Fórmula 1, a Formula One Management(todos os detalhes podem ser encontrados aqui).

Após sua carreira no GP, Massa correu na Fórmula E até 2020 e, a partir de 2021, pisou no acelerador na Stock Car brasileira, na qual já havia feito duas aparições como convidado em 2018. Agora ele quer pisar no acelerador novamente na clássica 24 horas de Daytona.

Juntamente com o seu compatriota Felipe Fraga, o campeão da IMSA LMP3 Gar Robinson e Josh Burdon, vai alinhar pela equipa Riley Motorsports. Partilharão o trabalho ao volante de um carro Oreca 07-Gibson LMP2.

Massa anunciou a sua participação nas redes sociais. "Sempre tentei fazer uma destas grandes corridas na minha carreira e esta será a minha primeira vez a competir com a Riley Motorsports em Daytona, uma equipa muito grande e importante aqui nos EUA. Agradeço ao Gar pelo convite", explicou o paulista de 42 anos na postagem correspondente.