Max Verstappen: Sueño de Le Mans con Fernando Alonso

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen no está interesado en ninguna otra serie de carreras que no sea la categoría reina. Sin embargo, le gustaría competir en las 24 horas de Le Mans, junto con el veterano Fernando Alonso.

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen no está interesado en competir en la IndyCar, como explicó durante su aparición en el "Honda Thanks Day" en Motegi. Sin embargo, participar en las 24 horas clásicas de Le Mans le atrae, al igual que la oportunidad de pisar el acelerador en una MotoGP. "Por supuesto que me gustaría probar una MotoGP y también me gustan los coches de SuperGT", reveló.

"El año pasado me permitieron pilotar uno y fue genial", dijo el holandés del equipo Red Bull Racing. "Los coches de SuperFórmula también son geniales, son los coches más rápidos aparte de los de Fórmula 1 y tienen muy buena pinta", añadió.

"Pero me gustaría correr en Le Mans algún día. Estuve allí cuando mi padre aún competía. El ambiente en las carreras de resistencia es abrumador, hay muchísima gente, incluso por la noche y al amanecer. Creo que es realmente genial", se entusiasma Verstappen.

El tricampeón del mundo ya ha encontrado en Fernando Alonso a su compañero de equipo ideal: "Ya he hablado con Fernando sobre ello y me ha dicho que solo volvería a correr conmigo. Y pensé: 'Guau, eso estaría muy bien'".

"El único problema es que no hay ningún requisito de peso mínimo para los pilotos en Le Mans y yo soy bastante pesado. Así que tengo que encontrar un compañero de equipo más ligero. Pero Fernando es bastante ligero, así que estaría muy bien", añadió Verstappen.

Clasificación del Campeonato del Mundo (después de 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12