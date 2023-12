Max Verstappen : Rêve de Le Mans avec Fernando Alonso

Le champion de Formule 1 Max Verstappen n'est pas tenté par une participation à la série IndyCar, comme il l'a expliqué lors de son apparition au "Honda Thanks Day" à Motegi. Mais une participation à la classique des 24 heures du Mans le tente, tout comme la possibilité d'accélérer un jour sur une moto de MotoGP. "J'aimerais bien sûr essayer une moto MotoGP et les voitures SuperGT me plaisent aussi", a-t-il révélé.

"J'ai pu en conduire une l'année dernière et c'était super", a raconté le Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing. "Les voitures SuperFormula sont également superbes, ce sont les voitures les plus rapides, à part les Formule 1, et elles ont l'air super", a-t-il ajouté.

"Mais j'aimerais vraiment courir au Mans un jour. J'y allais déjà quand mon père y participait. L'ambiance des courses d'endurance est incroyable, il y a tellement de monde, même la nuit et au lever du soleil. Je trouve ça vraiment cool", s'est enthousiasmé Verstappen.

Le triple champion du monde a déjà trouvé son coéquipier idéal en la personne de Fernando Alonso : "J'en ai déjà parlé avec Fernando et il m'a dit qu'il n'accepterait de courir à nouveau qu'avec moi. Et je me suis dit : 'Wow, ce serait vraiment cool'".

"Le seul problème, c'est qu'on n'impose pas de poids minimum aux pilotes au Mans et que je suis assez lourd. Je dois donc trouver un coéquipier plus léger. Mais Fernando est assez léger, donc ce serait déjà très bien", a ajouté Verstappen.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12