Max Verstappen: Sogno di Le Mans con Fernando Alonso

Il campione di Formula 1 Max Verstappen non è interessato a correre nella serie IndyCar, come ha spiegato durante la sua partecipazione all'"Honda Thanks Day" di Motegi. Tuttavia, la partecipazione alla classica 24 ore di Le Mans lo attira, così come l'opportunità di salire sul gas di una MotoGP. "Naturalmente mi piacerebbe provare una MotoGP e mi piacciono anche le SuperGT", ha rivelato.

"L'anno scorso mi è stato permesso di guidarne una ed è stato fantastico", ha detto l'olandese del Red Bull Racing Team. "Anche le SuperFormula sono fantastiche, sono le auto più veloci a parte le Formula 1 e sono bellissime", ha aggiunto.

"Ma mi piacerebbe davvero correre a Le Mans un giorno. Ci sono stato quando mio padre gareggiava ancora. L'atmosfera delle gare di durata è travolgente, c'è così tanta gente, anche di notte e all'alba. Penso che sia davvero fantastico", ha commentato Verstappen.

Il tre volte campione del mondo ha già trovato il suo compagno di squadra ideale in Fernando Alonso: "Ne ho già parlato con Fernando e mi ha detto che correrebbe di nuovo solo con me. E ho pensato: 'Wow, sarebbe davvero bello'".

"L'unico problema è che a Le Mans non c'è un requisito minimo di peso per i piloti e io sono piuttosto pesante. Quindi devo trovare un compagno di squadra più leggero. Ma Fernando è abbastanza leggero, quindi sarebbe molto bello", ha aggiunto Verstappen.

