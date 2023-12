Max Verstappen: Sonho de Le Mans com Fernando Alonso

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen não está interessado em nenhuma outra série de corridas para além da categoria rainha. No entanto, gostaria de competir na corrida de 24 horas de Le Mans - juntamente com o veterano Fernando Alonso.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen não está interessado em correr na Fórmula Indy, como explicou durante a sua presença no "Honda Thanks Day" em Motegi. No entanto, a participação na clássica 24 horas de Le Mans agrada-lhe, assim como a oportunidade de acelerar numa moto de MotoGP. "Claro que gostaria de experimentar uma moto de MotoGP e também gosto dos carros SuperGT", revelou.

"No ano passado pude andar numa e foi fantástico", disse o holandês da Red Bull Racing Team. "Os carros da SuperFormula também são óptimos, são os carros mais rápidos para além dos de Fórmula 1 e têm um aspeto fantástico", acrescentou.

"Mas eu gostaria muito de correr em Le Mans um dia. Estive lá quando o meu pai ainda estava a competir. A atmosfera nas corridas de resistência é impressionante, há tantas pessoas, mesmo à noite e ao nascer do sol. Acho que é muito fixe", entusiasmou-se Verstappen.

O tricampeão do mundo já encontrou o seu companheiro de equipa ideal em Fernando Alonso: "Já falei com o Fernando sobre isso e ele disse que só voltaria a correr comigo. E eu pensei: 'Uau, isso seria muito fixe'".

"O único problema é que não existe um peso mínimo para os pilotos em Le Mans e eu sou bastante pesado. Por isso, tenho de encontrar um companheiro de equipa mais leve. Mas o Fernando é bastante leve, por isso seria muito bom", acrescentou Verstappen.

